В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону обнаружена краснокнижная летучая мышь

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону обнаружена краснокнижная летучая мышь. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на сотрудника городской санитарно-эпидемиологической станции Максима Ткаченко.

Сутками ранее местные жители на Петренко обратились к Максиму с необычной просьбой о помощи. Они сообщили, что в их жилище залетела летучая мышь с поврежденной лапкой, которой требовалась медицинская помощь.

Специалисты, прибывшие на место, определили, что животное принадлежит к виду «двухцветный кожан», находящемуся под охраной Красной книги. Эти летучие мыши нередко селятся рядом с человеческими жилищами и отличаются небольшими размерами.

Летучую мышь отправили на реабилитацию, где ей окажут необходимую медицинскую помощь.

Важно отметить, что летучие мыши не представляют опасности для людей. В настоящее время у этих животных проходит сезон миграций и подготовки к зимовке, поэтому они часто залетают в жилые дома и могут попадать в различные неприятные ситуации на улице.
Фото: Дондей
