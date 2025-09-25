Новости
Из-за сильного ветра огромная ветка пробила лобовое стекло иномарки в городе Шахты

В городе Шахты массивная часть дерева рухнула прямо на переднее стекло автомобиля, причинив серьезный ущерб. Фотографии с места случившегося были распространены очевидцами в социальных медиа.

По имеющимся данным, инцидент произошел утром 25 сентября на улице Советской. Неожиданное падение ветви на автомобиль «Ленд Крузер» привело к тому, что лобовое стекло было разбито.

По словам свидетелей, пострадавших, к счастью, нет. Тем не менее транспортное средство получило существенные повреждения: верхняя часть автомобиля деформировалась, а переднее стекло полностью разрушено.

Вероятной причиной инцидента называют сильный ветер. Ростовский Гидрометцентр предупреждает о сохранении штормового ветра в области до конца дня 26 сентября, с порывами, достигающими местами скорости девяти метров в секунду.
Фото: Соцсети
