Из-за сильного ветра огромная ветка пробила лобовое стекло иномарки в городе Шахты

Фото: Соцсети

В городе Шахты массивная часть дерева рухнула прямо на переднее стекло автомобиля, причинив серьезный ущерб. Фотографии с места случившегося были распространены очевидцами в социальных медиа.По имеющимся данным, инцидент произошел утром 25 сентября на улице Советской. Неожиданное падение ветви на автомобиль «Ленд Крузер» привело к тому, что лобовое стекло было разбито.По словам свидетелей, пострадавших, к счастью, нет. Тем не менее транспортное средство получило существенные повреждения: верхняя часть автомобиля деформировалась, а переднее стекло полностью разрушено.Вероятной причиной инцидента называют сильный ветер. Ростовский Гидрометцентр предупреждает о сохранении штормового ветра в области до конца дня 26 сентября, с порывами, достигающими местами скорости девяти метров в секунду.