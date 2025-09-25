Новости
В Ростовской области действует чрезвычайная пожароопасность 25 и 26 сентября

В Ростовской области действует чрезвычайная пожароопасность 25 и 26 сентября. Жителей предупредили в донском ГУ МЧС.

Так, пятый класс пожароопасности действует в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных районах. А точнее – в Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Орловском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском районах и в городах Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.

Вдобавок пожароопасность четвертого класса прогнозируется в Багаевском, Белокалитвинском, Веселовском, Кашарском, Мартыновском, Миллеровском, Семикаракорском, а также Тарасовском районах. 

В остальных районах действует пожароопасность до третьего класса.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе воздержаться от разведения костров, а также не бросать горящие окурки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
