В Ростове ровно 68 лет назад газифицировали первые жилые дома

Фото: Ростовский берег

Шестьдесят восемь лет назад, в этот самый день, 25 сентября 1956 года, история Ростова-на-Дону ознаменовалась важным событием – первые жилые здания получили возможность использовать газ. Мы решили выяснить, кто первым из горожан стал использовать газ в повседневной жизни.Появление газа в ростовских квартирах стало возможным благодаря постройке магистрали Ставрополь – Москва, проходящей через семь юго-западных районов региона. Однако, исторические корни газовой отрасли донской столицы уходят в далёкое прошлое, в 19-й век.В 1872 году ростовская администрация и итальянский предприниматель Монитти подписали соглашение об установке газового освещения.Газовое предприятие было построено на участке земли рядом с рекой Темерник, неподалеку от современного проспекта Стачки. Газ на этом предприятии производился путем термической обработки угольного сырья.Примечательно, что директор предприятия, мсье Пендрие, обладал уникальной для города газовой плитой. В то время такие плиты были роскошными и часто украшались коваными или литыми чугунными деталями.Приход газа в дома жителей Донского края стал реальностью в середине прошлого столетия. Этому предшествовало решение Совета Министров РСФСР о масштабной газификации Донского края, принятое в 1954 году. В результате 25 сентября 1956 года в Ростове-на-Дону произошло подключение первых домов к газовой сети.В 1956 году было проложено тринадцать километров распределительных газовых сетей. Первыми потребителями стали завод «Красный Аксай» и комбинат «Рабочий», получившие возможность использовать газовое отопление.В конце 50-х годов не только ростовчане, но и жители Новочеркасска, Красного Сулина, Аксайского, Зерноградского и Егорлыкского районов ощутили преимущества использования газа.