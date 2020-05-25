Пьяный водитель протаранил в центре Ростова четыре припаркованные машины

В центре Ростова пьяный водитель стал виновником массового ДТП. Авария случилась около двух часов ночи 27 мая на переулке Соборном.По предварительным данным, 23-летний молодой человек за рулём «Хендай Солярис» не справился с управлением. В районе дома № 69 легковушка протаранила четыре автомобиля на парковке. В результате происшествия оказались повреждены «Мерседес Бенц», «Форд Фокус», «Лада 2121» и «Сузуки Гранд Витара».По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.