В Ростове выставят на продажу здание бывшего театра музыкальной комедии

Фото: Красная книга Архитектуры

В Ростове-на-Дону на грядущих торгах будет выставлено на продажу здание, в котором ранее располагался театр музыкальной комедии. Сведения о запланированном аукционе размещены на интернет-портале «ДOМ.PФ».В данный момент ведется активная работа по подготовке необходимой документации для проведения торгов. Предполагается реализовать посредством аукциона как земельный надел, так и само строение. Сроки начала приема заявок и проведения торгов пока не установлены.Этот трехэтажный дом, построенный в 1899 году в эклектическом стиле, признан объектом культурного наследия и известен под названием Клуб приказчиков. Возведение здания проходило под наблюдением городского зодчего Владимира Шкитко.В 1918 году в стенах этого здания проходил первый съезд Советов Донской Советской республики. В 1927 году Владимир Маяковский выступал со своими произведениями по адресу: Серафимовича, 88. По окончании Второй мировой войны в Клуб приказчиков перевели Театр музкомедии, который занимал помещение до 1999 года. С тех пор здание не используется.