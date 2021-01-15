В Ростовской области семья с двумя малышами лишилась крова посреди зимы
В Ростовской области семья Кувичко осталась без крыши над головой. Жители хутора Керчик-Савров Октябрьского района чудом спаслись во время пожара в частном доме. Постройка, расположенная на улице Советской, 25, сгорела рано утром 18 января.
В день ЧП муж 21-летней Анастасии Кувичко ушел на работу, а девушка и маленькие дети спали. Молодая мама проснулась от едкого запаха дыма, который распространился по всему дому. Схватив детей, она выбежала на улицу. Едва они оказались на улице, как крыша за их спиной обрушилась.
На помощь семье бросились соседи — дали одеяло, укутали детей, вызвали пожарных. Даже закидывали пламя снегом, пока спасатели ехали на место ЧП. Анастасия пыталась вернуться в дом, чтобы забрать хотя бы деньги и документы. Однако охвативший все здание огонь не дал этого сделать.
Как сообщил DonDay Шахты, семья Кувичко купила дом в хуторе меньше года назад. В жилье были вложены все накопленные средства и материнский капитал. Предыдущая хозяйка говорила, что электропроводка абсолютно новая, однако, по предварительной информации, именно короткое замыкание стало причиной пожара. После этого загорелась крыша. Пламя распространилось так быстро, что буквально через 10 минут от дома осталось пепелище.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако молодым родителям предстоит длительный и тяжелый путь восстановления имущества. Погорельцы временно живут у родственников в этом же хуторе. В семье работает только муж Анастасии, сама девушка занимается воспитанием детей 2 и 3 лет.
Все, кто имеет возможность помочь, могут перечислить средства на карту Сбербанка: 4276521030288975 - Анастасия Ивановна Кувичко. Карта привязана к номеру телефона: 8-928-184-58-35.