В Ростовской области семья с ребенком-инвалидом осталась без дома после пожара

Семья дончан Оксаны и Федора Лопатиных в один миг лишилась крова из-за пожара в их доме. Происшествие случилось утром 14 ноября в хуторе Варваринском, недалеко от станицы Вешенской.В тот день Оксана с детьми уехала в другой населенный пункт продавать свою машину «Ниву». Муж был на заработках в Москве, поэтому 15-летнюю дочь Ангелину и 11-летнего сына Юру пришлось взять с собой.Жители поселения услышали непрекращающийся лай собаки. Оказалось, что покоя хуторянам не дает овчарка Лопатиных - Альфа. Собака металась по двору из стороны в сторону и визжала, как сирена оповещения при чрезвычайных ситуациях: протяжно, волнительно, так, что мурашки бежали по коже.А в это время из дома семейства темно-серым столбом валил дым. Соседи сразу вызвали пожарных и позвонили Оксане. Вернувшись домой, женщина замерла от ужаса: на ее глазах горели стены, окна, мебель внутри дома. Счет шел на минуты, а пожарные все не ехали. Тогда хрупкая женщина бросилась в огонь спасать свое имущество. Схватив папку с документами и кое-что из одежды, Оксана выбежала из горящего дома. Позже к дому Лопатиных прибежали хуторяне, которые помогли хозяйке вынести некоторую уцелевшую мебель.Все попытки потушить огонь своими силами оказались тщетными. Обливаясь слезами, Оксана наблюдала, как горит вся ее жизнь. Когда на место приехали спасатели, тушить было практически нечего. Дом Оксаны и Федора сгорел почти дотла, огонь уничтожил пристройку и бытовую технику, вылетели окна. Как оказалось, для семьи Лопатиных это уже вторая трагедия за последние пять лет.- В 2015 году у нас уже был пожар. Тогда сгорела только кухня, сам дом удалось спасти, - рассказала Rostov.ru Оксана. - С миру по нитке, и за три года мы сделали ремонт: переклеили обои, купили новую мебель и технику. И тут снова такое горе. Как нам сказали, оба пожара произошли, скорее всего, из-за неисправной проводки.После пожара Оксана отвезла сына и собаку к свекрови, а ее вместе с дочерью Ангелиной приютили родственники. Оставить дочь у бабушки женщина не могла, так как у девочки синдром Дауна, и она нуждается в постоянной заботе мамы. Позже к ним присоединился Федор, который вернулся из командировки. Сейчас в их распоряжении - небольшая комната, где они живут втроем.Дети, ставшие невольными свидетелями пожара, испытали сильнейший шок. Особенно близко к сердцу эту ситуацию восприняла Ангелина. Для чуткой и ранимой девочки уже второй пожар в доме стал настоящей трагедией.- Через время после пожара мы приехали к дому, чтобы забрать кое-какие уцелевшие вещи, - едва сдерживая слезы, говорит Оксана. - Ангелина была так напугана, что даже не захотела выходить из машины.К счастью, мир не без добрых людей. Узнав о трагедии, знакомые Лопатиных бросили клич в социальных сетях с просьбой помочь погорельцам: люди приносили одежду, постельное белье, посуду. Кроме того, семейству удалось собрать 100 тысяч рублей. Дом Лопатиных восстановлению не подлежит, поэтому они рассматривают варианты в соседних селах. Оксана присмотрела небольшой домик в станице Базковской, но собранных денег на новое жилье у погорельцев не хватит. К тому же единственный кормилец семьи сейчас дома, а Лопатиным нужно на что-то жить и ухаживать за дочерью.Север Ростовской области уже замело снегом, поэтому Оксане и Федору нужно как можно скорее найти крышу над головой. Не будут лишними и зимние вещи, а также обувь. Возможно, у кого-то найдется одежда для 15-летней девочки небольшого роста 48-го размера и для 11-летнего мальчика худощавого телосложения. Если вы готовы оказать материальную помощь, вы можете это сделать по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка на имя Оксаны Николаевны Лопатиной: 8-928-966-55-56, либо по номеру карты: 4276 5211 1082 2545.