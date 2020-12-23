Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при пожаре погибли две малышки

В Ростовской области при пожаре погибли две малышки
В Чертковском районе две маленькие девочки погибли во время пожара. Трагедия случилась в селе Маньково-Калитвенское 25 декабря.

Возгорание произошло в частном доме № 10, расположенном в переулке Школьном. В здании находились мама с четырьмя детьми в возрасте от нескольких месяцев до четырех лет. Соседи, увидев столб дыма, вызвали бригаду пожарных. Женщина, схватив двух малышей, выбежала на улицу. Вернуться за остальными она не смогла.

Пока огнеборцы ехали к месту происшествия, пламя охватило площадь около 40 квадратных метров. Оказавшись внутри дома, спасатели обнаружили тела девочек четырех лет и годовалого возраста.

Мать вместе с двумя детьми доставили в больницу. Предварительной причиной пожара могла стать печка, которую топили углем, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.