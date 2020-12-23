В Ростовской области при пожаре погибли две малышки

В Чертковском районе две маленькие девочки погибли во время пожара. Трагедия случилась в селе Маньково-Калитвенское 25 декабря.Возгорание произошло в частном доме № 10, расположенном в переулке Школьном. В здании находились мама с четырьмя детьми в возрасте от нескольких месяцев до четырех лет. Соседи, увидев столб дыма, вызвали бригаду пожарных. Женщина, схватив двух малышей, выбежала на улицу. Вернуться за остальными она не смогла.Пока огнеборцы ехали к месту происшествия, пламя охватило площадь около 40 квадратных метров. Оказавшись внутри дома, спасатели обнаружили тела девочек четырех лет и годовалого возраста.Мать вместе с двумя детьми доставили в больницу. Предварительной причиной пожара могла стать печка, которую топили углем, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.