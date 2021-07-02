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В Ростовской области разыскивают 66-летнего кубанца с потерей памяти

В Ростовской области разыскивают 66-летнего кубанца с потерей памяти

В Ростовской области разыскивают 66-летнего мужчину. Берож (Сергей) Тарумян плохо ориентируется в пространстве и может страдать потерей памяти. Известно об этом стало днем 5 июля.

Берож Тарумян ушел из дома в Краснодаре 2 июля. Родные не знают, куда мог направляться пенсионер. Найти мужчину самостоятельно не удалось, и близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры. Пропавший может находится в Ростовской области.

Рост жителя Краснодара примерно 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, на голове есть залысины. Из особых примет: седые борода и усы. В день исчезновения пенсионер был одет в темно-синюю рубашку, темно-синие шорты и черные шлепанцы.

Если вам что-то известно о местонахождение Берожа Тарумяна, сообщите по номерам: 112, 8(800)700-54-52 или +7 961-53-15-154 (Кристина)

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