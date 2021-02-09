В Ростовской области разыскивается пропавший 40-летний мужчина

В Ростовской области 40-летний мужчина пропал без вести. О местонахождении Василия Панасенко из Аксая нет информации почти месяц.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что мужчина пропал 16 января. В день исчезновения он вышел из дома по улице Садовой и с тех пор о нем ничего не известно.На вид ему - примерно 40-45 лет, рост пропавшего - 175-180 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие темно-русые волосы и серые глаза. На нем были синяя куртка с капюшоном, черные джинсы и синие ботинки. О каких-либо особых приметах ничего не известно.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего Василия Панасенко, сообщите в полицию по номерам: 102 или 8 (86350) 5-40-49.