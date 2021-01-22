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В Ростовской области 36-летний мужчина пропал без вести

В Ростовской области 36-летний мужчина пропал без вести
В Белой Калитве разыскивают 36-летнего мужчину. Андрей Бауткин не выходит на связь с 22 января.

В тот день мужчина ушел из дома без телефона и документов. По информации DonDay.ru, около 13 часов он вызвал такси. Близкие и родные не знают, куда мог направиться пропавший. Когда Андрей не вернулся домой и на следующий день, семья забила тревогу. Родные написали заявление в полицию.

У мужчины карие глаза, темные короткие волосы и худощавое телосложение, рост средний. В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка и джинсы, на ногах — ботинки песочного цвета.

Известно, что разыскиваемый работает электриком-высоковольтником в Москве.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Андрея Бауткина, сообщите по телефонам: 102 или 8-909-441-80-05.

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