Поиском пропавшей на Дону женщины с психическим расстройством займутся волонтеры



К поиску пропавшей в Ростовской области женщины с психическим расстройством подключились волонтеры. Лидия Казаченко из Белокалитвинского района пропала 1 марта, и с тех пор о ней нет информации.



О пропавшей известно, что она живет на улице Чапаева в Белой Калитве. Женщина нуждается в помощи врачей, так как страдает психическим расстройством и является инвалидом. Обеспокоенные родственники Лидии обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам.



На вид ей - около 50 лет, рост - примерно 167-173 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза и черные прямые волосы до плеч. Женщина была одета в бордовое платье, чёрные тёплые колготки, ветровку бежевого цвета, на голове — синий платок. При себе может иметь большую хозяйственную сумку.



Если у вас есть информация о местонахождении Лидии, просьба позвонить в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.