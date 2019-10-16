В Ростовской области без вести пропала 82-летняя женщина



Пропавшую без вести 82-летнюю женщину разыскивают в Ростовской области. Валентина Осыкина 15 октября вышла из дома в Новочеркасске и не вернулась. Ориентировка на её розыск появилась 17 октября.



Уже два дня о местонахождении Валентины Петровны ничего не известно. К её поискам подключились члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Сейчас они прочёсывают улицы Новочеркасска в поисках женщины. Всех неравнодушных они просят присоединиться к ним.



Рост Осыкиной – 155-160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Из особых примет: у Валентины Петровны нет зубов. Она не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. На ней были надеты чёрные брюки, синее платье в белый горох и белая жилетка, на ногах – тёмные туфли.



Если вы знаете, где может находиться Валентина Осыкина, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.