Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области произошло 14 пожаров за минувшие сутки

В Ростовской области произошло 14 пожаров за минувшие сутки


В Ростовской области за последние 24 часа зафиксировали серию неконтролируемых возгораний. По информации главного управления МЧС по региону, одно из этих происшествий завершилось трагически — погиб человек. Спасатели установили, что все случаи возгорания имели техногенный характер.

Помимо борьбы с огнем, сотрудникам МЧС пришлось работать на месте серьезной аварии.

Помощь спасателей могла понадобиться в громком ДТП на М-4 «Дон». Вечером 18 января груженый самосвал врезался в пешеходный мост. Водитель самосвала получил травмы, а мост рухнул. Дорогу власти собирались расчистить к утру 19 января. Пока что данных о возобновлении движения нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были привлечены 164 спасателя и 41 единица специальной техники.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.