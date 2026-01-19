В Ростовской области произошло 14 пожаров за минувшие сутки

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области за последние 24 часа зафиксировали серию неконтролируемых возгораний. По информации главного управления МЧС по региону, одно из этих происшествий завершилось трагически — погиб человек. Спасатели установили, что все случаи возгорания имели техногенный характер.Помимо борьбы с огнем, сотрудникам МЧС пришлось работать на месте серьезной аварии.Помощь спасателей могла понадобиться в громком ДТП на М-4 «Дон». Вечером 18 января груженый самосвал врезался в пешеходный мост. Водитель самосвала получил травмы, а мост рухнул. Дорогу власти собирались расчистить к утру 19 января. Пока что данных о возобновлении движения нет.Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были привлечены 164 спасателя и 41 единица специальной техники.