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В Ростовской области произошёл крупный пожар в бане

В Ростовской области произошёл крупный пожар в бане
Фото для иллюстрации

В Ростовской области на большой площади горела баня. Пожар произошёл в городе Гуково 1 марта около 0:30.

Горела постройка на улице Свободы. Огонь охватил площадь в 32 квадратных метра. На тушение ушло примерно 20 минут.

- На месте работали восемь пожарных и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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