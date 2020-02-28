В Ростовской области произошёл крупный пожар в бане
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В Ростовской области на большой площади горела баня. Пожар произошёл в городе Гуково 1 марта около 0:30.
Горела постройка на улице Свободы. Огонь охватил площадь в 32 квадратных метра. На тушение ушло примерно 20 минут.
- На месте работали восемь пожарных и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина пожара устанавливается.