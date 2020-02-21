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В Ростовской области произошёл крупный пожар в аптеке

В Ростовской области произошёл крупный пожар в аптеке
Фото для иллюстрации

Аптека горела в Ростовской области. Пожар произошёл 25 февраля в станице Кочетовской Семикаракорского района. Возгорание случилось в 11-м переулке около 2:30.

Огонь быстро охватил площадь 45 квадратных метров. По информации пресс-службы донского ГУ МЧС, к тушению привлекали 11 пожарных и четыре единицы техники. Справиться с пламенем удалось примерно за 20 минут. Аптека стояла отдельно от построек, так что огонь не успел перекинуться на другие здания.

В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

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