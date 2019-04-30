На Дону мужчина из ревности до смерти забил возлюбленную



В Ростовской области 37-летний мужчина до смерти избил свою избранницу. ЧП произошло 30 апреля в городе Волгодонске.



В тот вечер подвыпивший ранее судимый мужчина жестоко избил свою 27-летнюю девушку. Злоумышленник приревновал возлюбленную к бывшему мужу и нанес ей порядка 15 ударов по лицу и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.



По данным СУ СК по Ростовской области, подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».