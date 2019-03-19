Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Суд признал вину мужчины, до смерти избившего приятеля в Ростовской области

Суд признал вину мужчины, до смерти избившего приятеля в Ростовской области
В Ростовской области приговорили мужчину, до смерти забившего своего товарища. Инцидент случился в Донецке.

Как установил Донецкий городской суд, 13 июля 2018 года компания друзей приехала на базу отдыха отмечать день рождения одного из них. Празднование проходило в беседке, где приятели пили и веселились. Когда база закрылась, гости разъехались, а Медяник вместе с двумя товарищами пошли погулять. В какой-то момент один из них стал нецензурно высказываться в адрес мужчины. Разозлившись, Медяник стал бить обидчика кулаками по голове. Когда потерпевший упал на асфальт, подозреваемый стал пинать его ногами по голове, туловищу и конечностям. В это время подошёл третий приятель и оттащил его. Подозреваемый направился домой. Там он принял душ, переоделся, а затем скрылся, боясь наказания.

В это время пострадавший был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую травму груди, переломы рёбер и скопление крови в плевральной полости. Сначала у пациента наступил травматический шок, а затем он скончался.

Суд полностью признал вину Медяника по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой по неосторожности смерть человека.

- Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в исправительной колонии, - добавили в ведомстве.

Помимо этого, он должен выплатить моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.