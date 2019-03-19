Суд признал вину мужчины, до смерти избившего приятеля в Ростовской области



В Ростовской области приговорили мужчину, до смерти забившего своего товарища. Инцидент случился в Донецке.



Как установил Донецкий городской суд, 13 июля 2018 года компания друзей приехала на базу отдыха отмечать день рождения одного из них. Празднование проходило в беседке, где приятели пили и веселились. Когда база закрылась, гости разъехались, а Медяник вместе с двумя товарищами пошли погулять. В какой-то момент один из них стал нецензурно высказываться в адрес мужчины. Разозлившись, Медяник стал бить обидчика кулаками по голове. Когда потерпевший упал на асфальт, подозреваемый стал пинать его ногами по голове, туловищу и конечностям. В это время подошёл третий приятель и оттащил его. Подозреваемый направился домой. Там он принял душ, переоделся, а затем скрылся, боясь наказания.



В это время пострадавший был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую травму груди, переломы рёбер и скопление крови в плевральной полости. Сначала у пациента наступил травматический шок, а затем он скончался.



Суд полностью признал вину Медяника по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой по неосторожности смерть человека.



- Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в исправительной колонии, - добавили в ведомстве.



Помимо этого, он должен выплатить моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.