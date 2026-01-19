Фото: МЧС РО

В Ростовской области при пожаре в магазине одежды погибла 47-летняя женщина. Трагедия произошла 19 января в станице Тацинской.В переулке Бурдейного загорелся торговый павильон. Местная жительница в момент возгорания была в помещении. Она покинула его, однако после вернулась обратно за вещами. Очевидцы вызвали спасателей.Пожарные вывели женщину из горящего магазина и передали медикам. Женщина получила отравление дымом, и, к сожалению, врачи не смогли её спасти.Как уточнили в региональном ГУ МЧС, пожар удалось потушить на площади 150 квадратных метров.