В Ростовской области при пожаре погибла 52-летняя женщина

Фото; ГУ МЧС по Ростовской области

На севере Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина. Трагедия случилась 28 апреля в хуторе Нижнемакеевском Тарасовского района.Огонь вспыхнул на улице Садовой, 63 около 20:30. За считанные минуты пламя охватило около 35 квадратных метров. В небо поднялся столб дыма, который заметили соседи. Перепуганные люди вызвали на место ЧП спасателей.- Огонь удалось потушить силами семи пожарных и одной автоцистерны, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – В результате происшествия погибла 52-летняя женщина. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.