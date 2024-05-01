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В Ростовской области при пожаре погибла 52-летняя женщина

В Ростовской области при пожаре погибла 52-летняя женщина
На севере Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина. Трагедия случилась 28 апреля в хуторе Нижнемакеевском Тарасовского района.

Огонь вспыхнул на улице Садовой, 63 около 20:30. За считанные минуты пламя охватило около 35 квадратных метров. В небо поднялся столб дыма, который заметили соседи. Перепуганные люди вызвали на место ЧП спасателей.

- Огонь удалось потушить силами семи пожарных и одной автоцистерны, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – В результате происшествия погибла 52-летняя женщина. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.
Фото; ГУ МЧС по Ростовской области
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