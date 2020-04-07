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При пожаре в донском хуторе погибла 46-летняя женщина

При пожаре в донском хуторе погибла 46-летняя женщина
В Ростовской области при пожаре погибла женщина. Возгорание произошло в одном из хуторов Родионо-Несветайского района.

Частный дом загорелся на улице Курсантов РАУ в хуторе Каменный Брод. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 8 апреля в 18:22. На место ЧП выехали семь спасателей и две единицы техники. На момент их прибытия огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров.
- В результате пожара погибла 46-летняя местная жительница, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Ещё несколько человек пожарным удалось спасти.

Полностью возгорание ликвидировали к 19 часам. Причину пожара в настоящее время устанавливают эксперты Госпожнадзора.

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