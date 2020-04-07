При пожаре в донском хуторе погибла 46-летняя женщина

В Ростовской области при пожаре погибла женщина. Возгорание произошло в одном из хуторов Родионо-Несветайского района.Частный дом загорелся на улице Курсантов РАУ в хуторе Каменный Брод. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 8 апреля в 18:22. На место ЧП выехали семь спасателей и две единицы техники. На момент их прибытия огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров.Полностью возгорание ликвидировали к 19 часам. Причину пожара в настоящее время устанавливают эксперты Госпожнадзора.