В Ростовской области в пожаре погибла 66-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области случился пожар, в котором скончалась 66-летняя женщина. Трагедия произошла 16 февраля в городе Азове.По информации ГУ МЧС, возгорание произошло в частном доме по адресу: 22-й Линейный переулок, 84 около семи часов вечера. Свидетелями случившегося стали соседи, которые сразу же сообщили о пожаре. Местные жители заметили яркие языки пламени и густой черный дым.На место происшествия незамедлительно прибыли восемь пожарных и две специальные машины. Пламя, охватившее площадь шесть квадратных метров, удалось потушить к 19:50.Спасатели извлекли 66-летнюю женщину из горящего здания, но, к сожалению, она не подавала никаких признаков жизни.