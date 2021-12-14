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В Ростовской области при пожаре в частном доме обгорел 58-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме обгорел 58-летний мужчина

В хуторе Сергеевка Кашарского района при пожаре в частном жилом доме пострадал мужчина. ЧП произошло 15 декабря около двух часов дня на улице Молодежной, 25.

Мужчина сначала почувствовал запах едкого дыма, после чего уже увидел языки пламени в одной из комнат. Он попытался потушить огонь самостоятельно, но не смог, получив сильные ожоги. Тогда домовладелец выбежал на улицу и вызвал пожарных. К месту ЧП прибыли шесть человек на двух спецмашинах. Потушить огонь удалось спустя примерно полчаса.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.
Фото: stepnaya-now.ru
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