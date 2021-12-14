В Ростовской области при пожаре в частном доме обгорел 58-летний мужчина

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В хуторе Сергеевка Кашарского района при пожаре в частном жилом доме пострадал мужчина. ЧП произошло 15 декабря около двух часов дня на улице Молодежной, 25.Мужчина сначала почувствовал запах едкого дыма, после чего уже увидел языки пламени в одной из комнат. Он попытался потушить огонь самостоятельно, но не смог, получив сильные ожоги. Тогда домовладелец выбежал на улицу и вызвал пожарных. К месту ЧП прибыли шесть человек на двух спецмашинах. Потушить огонь удалось спустя примерно полчаса.Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.