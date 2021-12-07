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В Таганроге при пожаре в квартире пострадал 59-летний мужчина

В Таганроге при пожаре в квартире пострадал 59-летний мужчина

В Таганроге при пожаре в одной из квартир жилой пятиэтажки пострадал мужчина. ЧП произошло 7 декабря около девяти часов вечера на улице Толбухина, 1/2.

Мужчина не захотел выходить на лестничную площадку и решить покурить прямо в квартире. Не исключено, что он уснул и не затушил сигарету, как положено. Она упала на кровать, из-за чего покрывало вспыхнуло. Почувствовав дым, домовладелец проснулся и вызвал спасателей. Однако ему удалось потушить огонь до прибытия пожарных. К сожалению, мужчина получил ожоги.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.
Фото: yandex.ru
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