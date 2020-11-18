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В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили два трупа

В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили два трупа
В Ростовской области при пожаре погибли два человека. Трагедия случилась 20 ноября в хуторе Маломечетном Семикаракорского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Около 15:00 на переулке 3-ем, 1 загорелся частный дом. Пламя захватило дом, распространившись на площадь 48 квадратных метров. Очевидцы воспламенения вызвали пожарных.

На место прибыли 11 спасателей на четырех спецмашинах. Справившись с огнем, они обнаружили в доме двух погибших.

- Во время пожара 90-летняя женщина и 64-летний мужчина скончались, - прокомментировали в ведомстве.

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