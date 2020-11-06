В Аксае при пожаре в собственном доме погибли двое пенсионеров

В Аксае два пожилых жителя погибли во время пожара в доме. Трагедия случилась вечером 9 ноября в переулке Ореховом.Дом пенсионеров загорелся около 20 часов. Пламя быстро распространилось по всему дому - его площадь составили 72 квадратных метра. Заметив клубы дыма, валящие из жилища, соседи вызвали пожарную бригаду.На место происшествия прибыли 12 спасателей и пять единиц техники. Пожарным удалось потушить огонь в течение часа, однако хозяев дома спасти уже было невозможно.- Во время пожара скончались 69-летняя женщина и 71-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и смерти дончан.