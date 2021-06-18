В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка
В Заветинском районе при пожаре погибла пенсионерка. Происшествие случилось утром 19 июня в хуторе Андреев на улице Центральной.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, за полчаса сгорел дом площадью 100 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
После ликвидации огня в одной из комнат спасатели обнаружили тело 73-летней женщины. Труп отправили на экспертизу.
В тушении принимали участие восемь спасателей и две единицы техники.
Фото: kaliningrad.kp