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В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка

В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка
В Заветинском районе при пожаре погибла пенсионерка. Происшествие случилось утром 19 июня в хуторе Андреев на улице Центральной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, за полчаса сгорел дом площадью 100 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

После ликвидации огня в одной из комнат спасатели обнаружили тело 73-летней женщины. Труп отправили на экспертизу.

В тушении принимали участие восемь спасателей и две единицы техники.

Фото: kaliningrad.kp

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