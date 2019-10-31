На Дону при пожаре в частном доме погибла пенсионерка



На Дону при пожаре в частном доме погибла пенсионерка. Происшествие случилось в станице Вешенской на улице Ленина 1 ноября около 18:30.



На место пожара выехали семь сотрудников, для тушения привлекли две единицы техники. Однако пламя успело охватить 110 квадратных метров. В загоревшемся помещении спасатели обнаружили труп женщины.



– В результате возгорания погибла 73-летняя женщина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.