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На Дону при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

На Дону при пожаре в частном доме погибла пенсионерка
На Дону при пожаре в частном доме погибла пенсионерка. Происшествие случилось в станице Вешенской на улице Ленина 1 ноября около 18:30.

На место пожара выехали семь сотрудников, для тушения привлекли две единицы техники. Однако пламя успело охватить 110 квадратных метров. В загоревшемся помещении спасатели обнаружили труп женщины.

– В результате возгорания погибла 73-летняя женщина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.

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