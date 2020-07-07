При пожаре в частном доме в Шахтах погибла пенсионерка
В городе Шахты в результате возгорания в частном доме погибла местная жительница. Пожар произошёл ночью 8 июля на улице Пролетарской.
По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в пожарную службу около двух часов ночи. На момент прибытия спасателей в доме огнём была охвачена комната. Пламя распространилось на 10 квадратных метров.
- В результате пожара погибла 76-летняя женщина, - сообщили в спасательном ведомстве.
К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Им потребовалось порядка 25 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Причина происшествия устанавливается.