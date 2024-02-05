В Ростовской области при пожаре из-за курения задохнулся и сгорел 59-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области при пожаре из-за непотушенной сигареты задохнулся и сгорел 59-летний мужчина. ЧП произошло 4 февраля в станице Вешенской Шолоховского района.Примерно в 7:00 во флигеле на улице Советской мужчина оставил сигарету непотушенной. Она начала тлеть и упала на вещи, из-за чего в домике начался пожар. К сожалению, мужчина не успел выбежать из горящего флигеля и спастись. Он сильно надышался едким дымом и сгорел. Врачи, прибыв на место, лишь констатировали его смерть.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной пожара стала неосторожность при курении.Похожее происшествие случилось в Азове 2 февраля. Пожар произошёл на улице Кирова, 9. Хозяин дома уснул с непотушенной сигаретой. Когда мужчина проснулся, весь дом был в дыму и уже горел. Он разбудил свою пожилую мать, но она не успела выйти из горящего дома. Из-за сына-курильщика 89-летняя женщина погибла.