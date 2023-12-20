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В Ростовской области пенсионер заживо сгорел при пожаре, уснув с непотушенной сигаретой

В Ростовской области пенсионер заживо сгорел при пожаре, уснув с непотушенной сигаретой
В Ростовской области из-за непотушенной сигареты мужчина сгорел заживо. Трагедия случилась в ночь на 20 декабря в поселке Гигант Сальского района.

Загорелся дом № 75 на улице Комарова. Огонь быстро распространялся по жилью, уничтожая все на своем пути. В считанные минуты пламя охватило весь дом. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей.

К приезду огнеборцев полыхало около 80 квадратных метров. Когда пламя удалось потушить, в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело мужчины. Им оказался 73-летний местный житель.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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