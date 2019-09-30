В Таганроге 57-летний мужчина сгорел в собственном доме из-за непотушенной сигареты



В Таганроге 57-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Происшествие случилось на улице Одгорной 1 октября около часа ночи.



На место прибыли 11 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар площадью 70 квадратных метров тушили почти полчаса. Таганрожца спасти не удалось.



– Мужчина сгорел в собственном доме. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.