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В Таганроге 57-летний мужчина сгорел в собственном доме из-за непотушенной сигареты

В Таганроге 57-летний мужчина сгорел в собственном доме из-за непотушенной сигареты
В Таганроге 57-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Происшествие случилось на улице Одгорной 1 октября около часа ночи.

На место прибыли 11 огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар площадью 70 квадратных метров тушили почти полчаса. Таганрожца спасти не удалось.

– Мужчина сгорел в собственном доме. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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