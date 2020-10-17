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В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются дождь с грозой и ураганным ветром

В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются дождь с грозой и ураганным ветром
Дождь с грозой и ураганным ветром прогнозируют синоптики утром 20 октября. О прогнозе на ближайшие несколько часов сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ночью и утром в большинстве районов Ростовской области ожидается дождь. Местами это будет сильный ливень с ураганным ветром, грозой и градом. Шквалистый ветер будет достигать 20-22 метров в секунду.

Впрочем, такая погода ожидается только утром и в отдельных районах. В центральной части региона прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15-18 метров. Температура воздуха не поднимется выше +16 градусов.

Кроме того, в регионе прогнозируют высокую пожароопасность. В регионе запрещено разводить костры, жечь траву и бросать непотушенные окурки и спички в сухую листву. Из-за сильного ветра даже маленькая искорка может стать причиной непоправимых последствий.

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