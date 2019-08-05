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В Ростовской области при ДТП с перевернувшимся грузовиком пострадал водитель

В Ростовской области при ДТП с перевернувшимся грузовиком пострадал водитель
При столкновении двух грузовиков в Ростовской области пострадал один человек. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» около 6 часов 7 августа.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели», перевозивший товары для строительства, снизил скорость при подъёме в гору. За ним двигался мужчина за рулём «Скании», не соблюдая безопасную дистанцию. Он стал обгонять «ГАЗель», как раз когда она начала сбрасывать скорость. В итоге грузовики столкнулись.

От удара отечественный большегруз перевернулся. Его водитель, пребывая в шоке, сначала отказался от медицинской помощи. Затем его всё-таки доставили в больницу. Весь товар высыпался из кузова «ГАЗели». Также взорвались баллоны с монтажной пеной.

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