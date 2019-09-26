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В Ростовской области при столкновении «ГАЗели» и водовоза пострадал один человек

В Ростовской области при столкновении «ГАЗели» и водовоза пострадал один человек
В Ростовской области при столкновении «ГАЗели» и водовоза пострадал один человек. Авария случилась на 5-м километре западного подъезда к Ростову 28 сентября около 13 часов.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» двигался по трассе и не справился с управлением. В это время водовоз марки ЗИЛ стоял на обочине. Мужчина за рулем «ГАЗели» врезался в ЗИЛ. После столкновения с водовозом грузовик опрокинулся.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели». Его доставили в больницу.

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