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В Ростовской области пожилая женщина заживо сгорела при пожаре в доме

В Ростовской области пожилая женщина заживо сгорела при пожаре в доме
В Ростовской области пенсионерка заживо сгорела при пожаре в частном доме. Трагедия произошла вечером 5 февраля в хуторе Садовском Зимовниковского района.

По предварительной информации, один из частных домов на улице Солнечной загорелся около 23 часов. Пламя быстро распространялось по комнате, уничтожая на своем пути вещи и мебель. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.

- На место направили пять человек на двух спецмашин, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду пожарных огонь охватил почти 40 квадратных метров. Полностью потушить возгорание удалось через полчаса. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 87-летней женщины. Она заживо сгорела во время ЧП. Причина пожара пока не известна.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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