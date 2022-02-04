В Ростовской области пожилая женщина заживо сгорела при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области пенсионерка заживо сгорела при пожаре в частном доме. Трагедия произошла вечером 5 февраля в хуторе Садовском Зимовниковского района.По предварительной информации, один из частных домов на улице Солнечной загорелся около 23 часов. Пламя быстро распространялось по комнате, уничтожая на своем пути вещи и мебель. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали спасателей.- На место направили пять человек на двух спецмашин, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду пожарных огонь охватил почти 40 квадратных метров. Полностью потушить возгорание удалось через полчаса. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 87-летней женщины. Она заживо сгорела во время ЧП. Причина пожара пока не известна.