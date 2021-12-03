Под Азовом мужчина погиб при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Под Азовом мужчина погиб во время пожара. Трагедия случилась утром 4 декабря в селе Кагальник.Частный дом на улице Калинина, 18 загорелся около 7 часов. Пламя быстро распространялось по жилью, уничтожая на своем пути вещи, мебель и бытовую технику. Соседи увидели столб черного дыма и вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили пять человек на двух спецмашинах.К приезду пожарных огонь охватил порядка 50 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось спустя час. Когда спасатели проверили комнаты, в одной из них обнаружили тело мужчины. Его возраст и личность пока не известны.- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.