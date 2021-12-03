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Под Азовом мужчина погиб при пожаре в частном доме

Под Азовом мужчина погиб при пожаре в частном доме
Под Азовом мужчина погиб во время пожара. Трагедия случилась утром 4 декабря в селе Кагальник.

Частный дом на улице Калинина, 18 загорелся около 7 часов. Пламя быстро распространялось по жилью, уничтожая на своем пути вещи, мебель и бытовую технику. Соседи увидели столб черного дыма и вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили пять человек на двух спецмашинах.

К приезду пожарных огонь охватил порядка 50 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось спустя час. Когда спасатели проверили комнаты, в одной из них обнаружили тело мужчины. Его возраст и личность пока не известны.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - добавили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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