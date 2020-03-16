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В Ростовской области после пожара в заброшенном доме нашли два трупа

В Ростовской области после пожара в заброшенном доме нашли два трупа
Фото для иллюстрации: urban3p.com

Тела двух людей обнаружили после пожара в Зерноградком районе Ростовской области. ЧП случилось в хуторе Заполосный 18 марта около 6:30. Горел заброшенный дом на улице Мира.

- На место выезжали восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На тушение ушло более часа. Справившись с возгоранием, пожарные стали разбирать завалы и проливать их водой. Во время работ они нашли тела двух людей. Их пол и возраст сейчас устанавливаются. Причина пожара уточняется.

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