В Ростовской области после пожара в заброшенном доме нашли два трупа



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Тела двух людей обнаружили после пожара в Зерноградком районе Ростовской области. ЧП случилось в хуторе Заполосный 18 марта около 6:30. Горел заброшенный дом на улице Мира.



- На место выезжали восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 30 квадратных метров.



На тушение ушло более часа. Справившись с возгоранием, пожарные стали разбирать завалы и проливать их водой. Во время работ они нашли тела двух людей. Их пол и возраст сейчас устанавливаются. Причина пожара уточняется.