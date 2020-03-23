В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили трупы двух пенсионеров



Два человека погибли в результате пожара в Ростовской области. Трагедия произошла утром 25 марта в хуторе Россошь Кашарского района. Около 6:30 на улице Молодёжной загорелся частный дом.



Огонь быстро охватил здание на площади 80 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось порядка 20 минут.



- К тушению привлекали девять человек личного состава и четыре единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Справившись с пожаром, спасатели обнаружили в доме тела двух пенсионеров. Их личности и возраст устанавливают. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, которые выясняют причины возгорания.