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В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили трупы двух пенсионеров

В Ростовской области после пожара в частном доме обнаружили трупы двух пенсионеров
Два человека погибли в результате пожара в Ростовской области. Трагедия произошла утром 25 марта в хуторе Россошь Кашарского района. Около 6:30 на улице Молодёжной загорелся частный дом.

Огонь быстро охватил здание на площади 80 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось порядка 20 минут.

- К тушению привлекали девять человек личного состава и четыре единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Справившись с пожаром, спасатели обнаружили в доме тела двух пенсионеров. Их личности и возраст устанавливают. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, которые выясняют причины возгорания.

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