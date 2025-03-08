В Ростовской области после падения БПЛА загорелся частный дом
В Матвеево-Курганском районе после падения БПЛА произошел пожар в частном доме. ЧП случилось 8 марта в селе Ряженое.
На вызов приехали спасатели. Им удалось оперативно потушить огонь. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
- Проживающая в загоревшемся доме семья отселена, как и жители нескольких соседних домов. С утра муниципальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба, - сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
На территории региона продолжает действовать беспилотная опасность.