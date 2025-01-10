В Ростовской области потушили пожар, вспыхнувший после атаки беспилотников

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В селе Чалтырь потушили пожар в частном доме после атаки БПЛА. Информацию об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Накануне в донском регионе были сбиты 16 БПЛА. После атаки беспилотников в селах Чалтырь и Крым Мясниковского района начались пожары. ЧП случилось и в хуторе Крюкове Куйбышевского района.В Чалтыре загорелся частный дом. От огня повреждения получили несколько припаркованных рядом авто. Спустя три часа спасателям удалось потушить пожар.- По состоянию на 07:13 в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тысячи квадратов. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 07:35 – полная ликвидация пожара, - сказано в сообщении.