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Обломки сбитого беспилотника нашли в Матвеево-Курганском районе

Обломки сбитого беспилотника нашли в Матвеево-Курганском районе
Обломки подавленного БПЛА нашли в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Утром 2 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе был сбит один беспилотник. БПЛА был подавлен в Куйбышевском районе. Позднее местные жители обнаружили обломки дрона в поле Матвеево-Курганского района.

Части сбитого БПЛА упали неподалеку от населенного пункта (около двух километров). К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Фото: DonDay.ru.
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