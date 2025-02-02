Обломки сбитого беспилотника нашли в Матвеево-Курганском районе

Фото: DonDay.ru.

Обломки подавленного БПЛА нашли в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.Утром 2 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе был сбит один беспилотник. БПЛА был подавлен в Куйбышевском районе. Позднее местные жители обнаружили обломки дрона в поле Матвеево-Курганского района.Части сбитого БПЛА упали неподалеку от населенного пункта (около двух километров). К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.