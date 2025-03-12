В Ростовской области после падения БПЛА вспыхнул пожар на промобъекте

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В Шолоховском районе после падения БПЛА случился пожар на территории промобъекта. ЧП произошло в хуторе Калининском вечером 12 марта.Ростовская область попала под атаку беспилотников. Силами ПВО были сбиты пять летательных аппаратов. Один из них упал на землю, спровоцировав возгорание. Ландшафтный пожар уже тушат прибывшие спасатели.- По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет, - сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По данным на 23:30, в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность.