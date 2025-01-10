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Юрий Слюсарь: В Ростовской области сбиты 16 беспилотников

Юрий Слюсарь: В Ростовской области сбиты 16 беспилотников
Врио губернатора Ростовской области сообщил о 16 уничтоженных в небе беспилотниках. Об этом Юрий Слюсарь рассказал в своем телеграм-канале 10 января.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты силами ПВО. В результате атаки БПЛА вспыхнули сразу несколько пожаров.
Первый произошел в селе Чалтырь Мясниковского района. Огнем охватило частный дом. Также загорелись припаркованные рядом автомобили.

Второй пожар произошел в селе Крым. Загорелась территория производственного предприятия.

Также в хуторе Крюкове Куйбышевского района повреждено несколько строений. От мощного удара выбило стекла, посечены фасады и кровля в семи жилых домах и школе.

На территории дежурят спасатели. Они оперативно пытаются потушить возгорание.
Фото: СоцСети
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