В Ростовской области полгода ищут пропавшего без вести 60-летнего мужчину

В Ростовской области без вести пропал 60-летний мужчина. О местонахождении Виктора Крамарова из Новочеркасска нет информации с мая 2020 года.Как стало известно Rostov.ru, Виктор пропал утром 9 мая. Как только мужчина не вернулся домой, семья забила тревогу. Мужчина около 10 лет назад перенес несколько инсультов и инфаркт, поэтому ему в любой момент могло стать плохо.Крамаровы часто приезжали в станицу Мелиховскую, где они торгуют электроприборами. Родные узнали, что последний раз его видели именно там. Однако по приезде в станицу там мужчины не оказалось. С тех пор Виктор считается без вести пропавшим. Сейчас поиском занимаются правоохранительные органы, СМИ и волонтеры.На вид ему - 59-60 лет, рост - 182 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые, глаза зеленые. В день исчезновения на нем была бежевая куртка, черная пляжная рубашка, бежевые штаны, на ногах - туфли.Родственники рассказали, что из-за болезни он может шататься при ходьбе и плохо говорить. Спиртными напитками мужчина не злоупотребляет.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктора Крамарова, просьба позвонить в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.