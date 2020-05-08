Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске пропал без вести 59-летний мужчина

В Новочеркасске пропал без вести 59-летний мужчина
В Новочеркасске без вести пропал 59-летний мужчина. О местонахождении Виктора Крамарова нет информации несколько дней.

Как стало известно, 9 мая мужчина вышел из дома на улице Михайловской. С тех пор его никто не видел.

Он был одет в рубашку, бежевые штаны и бежевую куртку. На лице была медицинская маска. Его рост - 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зелёные.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора, просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.