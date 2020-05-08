В Новочеркасске пропал без вести 59-летний мужчина

В Новочеркасске без вести пропал 59-летний мужчина. О местонахождении Виктора Крамарова нет информации несколько дней.Как стало известно, 9 мая мужчина вышел из дома на улице Михайловской. С тех пор его никто не видел.Он был одет в рубашку, бежевые штаны и бежевую куртку. На лице была медицинская маска. Его рост - 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зелёные.Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора, просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.