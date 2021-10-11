В Ростовской области подростки избили 11-летнюю девочку, снимая на камеру

В Ростовской области компания школьниц избила 11-летнюю Олесю Б. Жестокий инцидент в станице Кагальницкой подростки сняли на камеру 11 октября.В тот день 13-летняя Дарья Д., 14-летние Дарья А. и Анастасия Р., а также 16-летняя Александра П. устроили разборки с 11-летней ученицей. Они были уверены, что Олеся распространяла об одной из них слухи.В основном избиением занималась Дарья А. Она силой заставила Олесю просить прощения. Девочка послушалась и стала на колени, сложа руки.– А теперь с ноги. За это с ноги бьют. На коленях стоять нельзя. А теперь послушай меня внимательно. На коленях стоят только перед матерью и своим *** (прим. ред. – половым партнером). Ты смысла в этом не понимаешь? – услышала Олеся в ответ на извинения.Затем Дарья начала оскорблять пятиклассницу и бить по лицу. Остальные же в избиении не участвовали. Они громко хохотали, снимая конфликт на камеру.Закончив избиение, рыжеволосая школьница пригрозила своей жертве: «Если ты сейчас придешь и расскажешь что-то мамке, получишь от всех нас. А сейчас стоишь и успокаиваешься. Поняла?».Однако мама Олеси все-таки узнала, что произошло с ее дочкой. Двое парней отбили девочку от агрессивных подростков и отвели домой. Они и рассказали родителям Олеси о случившемся. У девочки были многочисленные ссадины, синяки под глазами. Кроме того, Олесе вырвали клок волос.Подростками, участвовавшими в избиении, заинтересовались правоохранительные органы. Все девочки учатся в Кагальницкой школе № 1, а Дарья А. и Дарья Д. – в одном, 7-м «г», классе.