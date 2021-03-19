Пропавшую девочку-подростка нашли в Ростове-на-Дону
В Ростове нашли пропавшую без вести 16-летнюю девочку-подростка. Олесю П. разыскивали двое суток.
Школьница ушла из дома в поселке Веселовском утром 20 марта. С тех пор она перестала выходить на связь с родными. Когда к вечеру Олеся не вернулась домой, родители забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.
Через несколько дней, 22 марта, школьницу удалось найти. По словам отца пропавшей, Михаила, дочь находилась в Ростове-на-Дону. Родители не знают, к кому и зачем могла отправиться Олеся. Сейчас девочка едет обратно в поселок Веселовский, где с ней проведут беседу.