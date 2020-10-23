В Ростовской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

В донском регионе пропала 14-летняя девочка. Дарья Бевз не выходит на связь с 23 октября.Школьница живет в Каменске-Шахтинском. Она ушла из дома по адресу переулок Безымянный, 8 и так и не вернулась. Когда школьница не выходила на связь несколько дней, родственники забили тревогу и написали заявление в полицию.У Дарьи прямые светлые волосы средней длины и серо-зеленые глаза. Дарья худощавая, ее рост составляет 165 сантиметров. Последний раз ее видели в розовой болоньевой куртке по пояс и черные брюки в мелкую белую полоску. На ногах у девочки - белые кроссовки с розовыми вставками. С собой у Дарьи был телефон Неффос красного цвета.Если вы имеете какую-либо информацию о местонахождении Дарьи Бевз, позвоните по номерам: 02, +7 (86365) 7-28-31, 89994710192, 7-28-34,7-28-35, 7-47-72.